Спільне фото із Головнокомандувачем ЗСУ дівчина опублікувала 26 грудня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив собі помічницю-консультантку Тетяну Єфремову. Про це вона написала у себе в Facebook.

Щоправда, пізніше свою сторінку від сторонніх очей вона закрила. Невже щось приховує або наказ?

Тож давайте детальніше розвідаємо, що й до чого?

На сторінці Тетяни Єфремової вказано, що вона працювала головним спеціалістом відділу правового забезпечення у Полтавській районній раді. У 2020 році балотувалася до облради 8-го скликання від ВО «Свобода», але не зрослося.

37 річна пані Тетяна, була одружена, розлучилася. Чи перебуває в шлюбі зараз – невідомо. Але свою думку про шлюб заявляє яскраво.

Та все ж повернемося до спеціалізації пані Єфрємової. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС).

Так в КонтактЄ всі ми були, нажаль. Головне, яка людина зараз. Тож пані Єфрємова займається доброчинністю, про що звітує на своїй ФБ-сторінці, а в перервах від доброчинності звітує і про себе.