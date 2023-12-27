Спільне фото із Головнокомандувачем ЗСУ дівчина опублікувала 26 грудня
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив собі помічницю-консультантку Тетяну Єфремову. Про це вона написала у себе в Facebook.
Щоправда, пізніше свою сторінку від сторонніх очей вона закрила. Невже щось приховує або наказ?
Тож давайте детальніше розвідаємо, що й до чого?
На сторінці Тетяни Єфремової вказано, що вона працювала головним спеціалістом відділу правового забезпечення у Полтавській районній раді. У 2020 році балотувалася до облради 8-го скликання від ВО «Свобода», але не зрослося.
37 річна пані Тетяна, була одружена, розлучилася. Чи перебуває в шлюбі зараз – невідомо. Але свою думку про шлюб заявляє яскраво.
Так в КонтактЄ всі ми були, нажаль. Головне, яка людина зараз. Тож пані Єфрємова займається доброчинністю, про що звітує на своїй ФБ-сторінці, а в перервах від доброчинності звітує і про себе.
Та і знайома пані Єфрємова з паном Залужним не перший місяць.
Вперше сумісне фото з Головнокомандувачем ЗСУ Тетяна виставила 24 травня 2023 року. Коли Російське ІПСО розігнало новину про поранення Валерія Залужного.
ЦИТАТА ЗІ СМІ: Днями російські пабліки розігнали у Інтернет-мережі інформацію про нібито важке поранення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Український Генштаб цю інформацію спростував, але деякі Телеграм-канали продовжили поширювати російську вигадку.
Натомість, її спростовують не лише офіційні речники, але й звичайні полтавці.
–Валерій Залужний живий, здоровий, кацапським ЗМІ вірити не варто, але я мала особисто переконатись без фотошопу і фільтрів, емоційний, щирий, афігенний, справжній! НАШ! І це не створений міфічний образ) це справжня людина! – написалана своїй сторінці у Facebook полтавка Тетяна Ефремова.
Ось так просто Полтавчанка, прогулюючись зустрілася з Залужним й переконалася, що з ним все окей.
Непогано, як для простої людини.
Хоча ми вже розуміємо, що Тетяна Єфрємова жінка не проста, але деталі про неї, її професійну діяльність й головне з яких питань “Полтавчанка” буде консультувати головну людину, яка керує війною – можливо невдовзі дізнаємося, хоча дехто вже скептично налаштований.
Пані Олена в своєму Facebook пише наступне:
Та ні, я охоче вірю, що пані Тетянка – крутецький фахівець своєї справи. Юристка, наприклад. І що на всю країну саме вона є найдосвідченішим знавцем права, тому й отримала посаду в команді генерала.
А що дисонанс між теперішнім її статусом й негліже-гламурним зовнішнім іміджем – то тимчасово. Завтра соцмережі почистить, і все ок – ми вже звикли, ще не таке бачили.
Тим часом, у мережі про Тетянку більше як про “громадську активістку”, є і така “посада” в наші непрості часи. Ще раніше, було, п. Єфремова користувалася для спілкування з онлайн-громадою російською (див. фото). Дивно, що “Свобода”, до мови окупанта геть нетолерантна, проковтнула цей факт в біографії своєї членкині.
А сьогодні Тетянка зробила кар’єрний ривок, і аж сам Залужний прислухатиметься до її мудрого, зваженого і дуже важливого слова. Адже розумниця й профі – одразу видно.
Та з іншого боку, судити за зовнішністю – справа третя, все ж ми в сучасному світі живемо. Ну і тим паче в Україні найкрасивіші жінки у світі.
Ось наприклад Олена в своєму Facebook пише наступне:
Я теж вважаю (насправді ніт), що яким би вона фахівцем не була, але її гламурна зовнішність множить на нуль ці досягнення.
Більш того, ця пані в своєму пості заявляє, що Ефремова, офіційно працевлаштована в іншому місці, ходить навіть туди на роботу, а радником генерала вона на громадських засадах.
Тож питання спірне, але одне відомо точно – допоки немає прозорих і чітких відповідей – завжди будуть фантазії, плітки та роздуми.