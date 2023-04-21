Про це йдеться у відповідному відео, що поширив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
За його словами, воїни 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського упродовж місяців знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледара.
В ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, морська піхота проводить як оборонні, так і контрнаступальні дії.
“Яскравим прикладом стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледара та розбити еліту російського війська – 155-ту окрему бригаду морської піхоти”, — йдеться в дописі.
Українські морські піхотинці постійно тренуються та вдосконалюються, аби давати відсіч ворогу на кожному клаптику рідної землі.
Командирів 35-ї бригади морської піхоти Сергій розповів, що є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних сил України “показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність”.
“І, відповідно, більш як двадцять морпіхів ворога ми взяли в полон, завдяки ефективній взаємодії 35-ї та 56-ї бригад”, — додав він.
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