Українські морські піхотинці вже не перший місяць ефективно ліквідовують російських військових під Вугледаром у Донецькій області. Їхню роботу відзначили у командуванні.

Про це йдеться у відповідному відео, що поширив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

За його словами, воїни 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського упродовж місяців знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледара.

В ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, морська піхота проводить як оборонні, так і контрнаступальні дії.

“Яскравим прикладом стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледара та розбити еліту російського війська – 155-ту окрему бригаду морської піхоти”, — йдеться в дописі.

Українські морські піхотинці постійно тренуються та вдосконалюються, аби давати відсіч ворогу на кожному клаптику рідної землі.

Командирів 35-ї бригади морської піхоти Сергій розповів, що є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних сил України “показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність”.