Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання Україні боєприпасів та техніки, а також посилення української протиповітряної оборони.

Про це він написав у своєму Telegram.

“Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили низку важливих для нас тем”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, Залужний докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Також Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

Крім того, він розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Спілкуючись, співрозмовники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.

Залужний подякував йому, президенту США Джо Байдену та американському народу за підтримку України.