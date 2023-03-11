Про це він написав у своєму Telegram.
“Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили низку важливих для нас тем”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, Залужний докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Також Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.
Крім того, він розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Спілкуючись, співрозмовники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.
Залужний подякував йому, президенту США Джо Байдену та американському народу за підтримку України.
- На навчаннях у штаб-квартирі армії США в Європі українські військові відпрацювали механізми та можливі сценарії весняного контрнаступу.
- За словами двох офіційних осіб США, група українських пілотів перебуває у Сполучених Штатах для оцінки, яку проводить Національна гвардія ВПС штату Арізона.
- Президент США Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві наголосили на підтримці України в її протистоянні повномасштабній війні РФ.