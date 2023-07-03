Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ.

Присутні обговорили питання обміну інформацією між військом та енергетиками. Питання обговорювали з акцентом на мету аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції.

Присутні домовилися про тісну взаємодію для своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації.

“Тут є прогноз дій по населених пунктах, за кількістю населення і так далі”, – йдеться у повідомленні.

За словами присутніх, прогнозування передбачене на 14 діб.