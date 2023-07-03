Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ.
Присутні обговорили питання обміну інформацією між військом та енергетиками. Питання обговорювали з акцентом на мету аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції.
Присутні домовилися про тісну взаємодію для своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації.
“Тут є прогноз дій по населених пунктах, за кількістю населення і так далі”, – йдеться у повідомленні.
За словами присутніх, прогнозування передбачене на 14 діб.
- Росіяни все частіше вдаються до ядерного шантажу та розглядають сценарій теракту на Запорізькій АЕС. У разі реалізації окупантами терористичного акту, необхідно орієнтуватися на вказівки з офіційних джерел у кожному конкретному регіоні. Водночас є кілька кроків, які допоможуть підготувати безпечне середовище для себе та домашніх тварин.
- Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що малоймовірно, що РФ дійсно здійснить підрив ЗАЕС, оскільки це ще більше погіршить здатність росіян утримувати окуповані регіони. Водночас аналітики зауважили, що підрив Каховської ГЕС теж негативно вплинув на росіян, а тому фахівці тому описали можливі сценарії російського теракту на Запорізькій атомній електростанції.