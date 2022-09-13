Залужний телефон поспілкувався з Крістофером Каволі та Марком Міллі: обговорили ситуацію на фронті

Про це він повідомив у Facebook.
Головнокомандувач ЗСУ подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.
Своєю чергою, генерал Каволі та генерал Міллі надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.
12 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українське військо звільнило вже майже 6000 кв. км української території.
Раніше в ISW зазначили, що нездатність російського міністерства оборони визнати прорахунки РФ в Харківській області та ефективно створити інформаційні умови руйнує російський інформаційний простір – російська пропаганда не справляється з успіхами українського контрнаступу.
- Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.
- Аналітики CNN зауважили, що за останні дні війська РФ зазнали чималих втрат. Це стосується як різноманітної військової техніки, так і територій, які вони зуміли окупувати в Україні. Така ситуація свідчить про низку проблем у російській армії.
- В Україні триває 202-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період час, станом на 13 вересня, воїни ЗСУ ліквідували вже понад 53 тисячі російських окупантів.