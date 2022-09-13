Залужний телефон поспілкувався з Крістофером Каволі та Марком Міллі: обговорили ситуацію на фронті

13 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів дві телефонні розмови: з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це він повідомив у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.

Своєю чергою, генерал Каволі та генерал Міллі надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.

12 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українське військо звільнило вже майже 6000 кв. км української території.

Раніше в ISW зазначили, що нездатність російського міністерства оборони визнати прорахунки РФ в Харківській області та ефективно створити інформаційні умови руйнує російський інформаційний простір – російська пропаганда не справляється з успіхами українського контрнаступу.