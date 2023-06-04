Джерело: Hufvudstadsbladet.

Офіцеру вручили нагороду із нагоди Дня прапора Сил оборони Фінляндії. На сьогодні він є єдиним військовослужбовцем, удостоєним такої нагороди. Фінські ЗС не розкривають імені нагородженого та його конкретної посади.

“Це велика честь, нагорода багато для мене значить. Водночас я розумію, що нагорода адресована всім тим, хто працював на підтримку України в сфері оборонної логістики”, – сказав військовий в інтерв’ю Hufvudstadsbladet.

Також він високо відзначив військову співпрацю між Фінляндією та Україною. Офіцер наголосив на винахідливості українців, які “дуже добре вміють знаходити рішення проблем”.

“Я пишаюся тим, що ми як нація змогли допомогти Україні в її боротьбі за виживання. Я впізнаю деякі з систем озброєння, надісланих в Україну, з обговорень у ЗМІ. Не можу сказати, що я щасливий, зважаючи на велику кількість загиблих, але я вдячний за те, що маю змогу робити значущу роботу”, – додав офіцер.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні допомога з боку Фінляндії досягла 1,1 мільярда євро.