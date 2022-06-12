Про це йдеться у дописі у Facebook.
Він наголосив, що ворог сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосовує є артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, українські армійці продовжують утримувати позиції.
“Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта”, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди росіяни перекинули до 7 батальйонно-тактичних груп. Попри щільний вогонь, вдалося зупинити противника.
Зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова. Також ворог продовжує обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи наших сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь.
Він наголосив, що на окремих напрямках війська України перейшли до контрнаступальних дій.
“Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії. Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання – у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм”, – зауважив Залужний.
Він також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних Сил України. За його словами, розуміння стратегії нашої збройної боротьби та проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі й зрозумілі кількісні та часові межі міжнародної технічної допомоги, про яку просить Україна.
“Ми обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації”, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
- Нагадаємо, українська розвідка оцінює, що російські військові розширюють свої плани вести тривалішу війну – аж до осені, хоча формування і резерви російських військ, ймовірно, залишаються поганими.
- Збройні сили України вдало атакували командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному. Українські захисники знищили певну кількість окупантів одразу в трьох точках регіону.
- Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що новий наступ на Миколаїв можливий лише теоретично. Військовий керував обороною Миколаєва з перших днів російського вторгнення.
- Протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 100 окупантів. Загальна кількість знищених росіян і найманців з початку широкомасштабного російського вторгнення, станом на 12 червня становить 32 150 осіб.