12 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Залужний поінформував про поточну ситуацію на фронті та наголосив на потребах України у зброї.

Про це йдеться у дописі у Facebook.

Він наголосив, що ворог сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосовує є артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, українські армійці продовжують утримувати позиції.

“Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта”, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди росіяни перекинули до 7 батальйонно-тактичних груп. Попри щільний вогонь, вдалося зупинити противника.

Зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова. Також ворог продовжує обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи наших сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь.

Він наголосив, що на окремих напрямках війська України перейшли до контрнаступальних дій.

“Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії. Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання – у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм”, – зауважив Залужний.

Він також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних Сил України. За його словами, розуміння стратегії нашої збройної боротьби та проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі й зрозумілі кількісні та часові межі міжнародної технічної допомоги, про яку просить Україна.