Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із головою Штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Ейром. Вони обговорили ситуацію на фронті та співпрацю між державами.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил у Facebook.

Залужний приділив особливу увагу обставинам на Східному напрямку.

“Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Вейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок”, — сказав Головнокомандувач.

За його словами, сторони обговорили питання постачання Україні військової допомоги. Йдеться про озброєння та боєприпаси.

Він запевнив, що Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Також Залужний висловив вдячність генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави.