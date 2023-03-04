Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил у Facebook.
Залужний приділив особливу увагу обставинам на Східному напрямку.
“Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Вейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок”, — сказав Головнокомандувач.
За його словами, сторони обговорили питання постачання Україні військової допомоги. Йдеться про озброєння та боєприпаси.
Він запевнив, що Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Також Залужний висловив вдячність генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави.
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