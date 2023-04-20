Про це український генерал повідомив у Facebook.

Калниньш вперше з офіційним візитом відвідав Україну.

Головнокомандувач ЗСУ розповів про поточну ситуацію на фронті, наголосивши на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння.

Сторони домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.

Залужний висловив вдячність генералу Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку.

Зауважимо, 20 квітня Сейм Латвії у терміновому порядку ухвалив закон “Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня”.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.

Нещодавно Валерій Залужний зустрівся з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Головнокомандувач ЗСУ ознайомив Бюркара із ситуацією на фронті. Крім того, Залужний детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16.