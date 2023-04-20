Про це український генерал повідомив у Facebook.
Калниньш вперше з офіційним візитом відвідав Україну.
Головнокомандувач ЗСУ розповів про поточну ситуацію на фронті, наголосивши на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння.
Сторони домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.
Залужний висловив вдячність генералу Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку.
Зауважимо, 20 квітня Сейм Латвії у терміновому порядку ухвалив закон “Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня”.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.
Нещодавно Валерій Залужний зустрівся з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Головнокомандувач ЗСУ ознайомив Бюркара із ситуацією на фронті. Крім того, Залужний детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16.
- Естонія планує надати Україні партію 155-мм снарядів у межах ініціативи ЄС щодо постачання Україні мільйона боєприпасів для артилерії, а також інше озброєння.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня, під час свого першого візиту до України від початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, заявив, що Україна “заслуговує стати повноправним членом альянсу”.
- На тлі повномасштабної російської агресії проти України, Латвія відновлює призов на обов’язкову службу в армії. 5 квітня сейм ухвалив в остаточному читанні закон про службу державної оборони, згідно з яким служба поновлюється з 1 липня.