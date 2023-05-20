Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив про запеклі бої на сході України. За його словами, епіцентром боїв залишається місто Бахмут.

Джерело: коментар Череватого в етері телемарафону “Єдині новини”

Череватий повідомив, що Бахмут залишається основною, авторитетною ціллю для російських загарбників.

Окрім найманців ПВК “Вагнер” до міста стягують російських десантників, мотострілецькі підрозділи та деякі спеціальні підрозділи.

Лише протягом минулої доби на Бахмутському напрямку відбулось 17 бойових зіткнень, під час яких ЗСУ ліквідували 92 окупантів та поранили 156.

Крім того, українські військові за добу знищили у районі Бахмута кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів з боєприпасами та збили 5 безпілотників.

Також Череватий додав, що бої тривають і на Лиманському напрямку, однак останніми днями окупанти на цій ділянці фронту ослабили штурми.

“Вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимансько-Куп’янському напрямку, останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Цієї доби вони намагалися у районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили”, – наголосив Череватий.