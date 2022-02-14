Про це заявили в офісі британського прем’єра, повідомляє американський телеканал CNN.
“Прем’єр-міністр Джонсон та президент США Джо Байден поінформували один одного про свої нещодавні перемовини з іншими світовими лідерами. Вони погодилися, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, щоб Росія відступила від політики погроз та шантажу щодо України”, – сказав речник Даунінг-стріт.
Окрім цього, лідери спільно зауважили, що будь-яка подальша ескалація конфлікту призведе до тривалої кризи для Росії з далекосяжною шкодою, зокрема й для всього світу.
Також вони наголосили, що західні союзники мають залишатися єдиними перед обличчям російських загроз, зокрема й щодо введення значного пакета санкцій у разі ескалації російської агресії.
Вкотре було підтверджено необхідність для європейських країн зменшити свою залежність від російського газу – “крок, який більше, ніж будь-який інший, завдасть удару в серце стратегічних інтересів Росії”.
Зрештою, Борис Джонсон та Джо Байден “погодилися залишатися у тісному контакті”, відслідковуючи розвиток ситуації в Україні.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, під час свого візиту до Шотландії, зауважив, що є “досить очевидні докази” того, що Росія готується до вторгнення в Україну.
- У парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.
- Також Велика Британія спорядить до України ракетне озброєння для кораблів, котре дасть змогу протистояти Російській Федерації у водах Чорного та Азовського морів.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.
- Окрім цього, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що дані американської розвідки щодо можливого вторгнення Росії до України публікуються з метою зірвати військові плани Кремля.