Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом щодо загрозливої ситуації в Україні з боку Російської Федерації. Лідери "погодилися, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, аби Росія відступила від своїх погроз Україні".

Про це заявили в офісі британського прем’єра, повідомляє американський телеканал CNN.

“Прем’єр-міністр Джонсон та президент США Джо Байден поінформували один одного про свої нещодавні перемовини з іншими світовими лідерами. Вони погодилися, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, щоб Росія відступила від політики погроз та шантажу щодо України”, – сказав речник Даунінг-стріт.

Окрім цього, лідери спільно зауважили, що будь-яка подальша ескалація конфлікту призведе до тривалої кризи для Росії з далекосяжною шкодою, зокрема й для всього світу.

Також вони наголосили, що західні союзники мають залишатися єдиними перед обличчям російських загроз, зокрема й щодо введення значного пакета санкцій у разі ескалації російської агресії.

Вкотре було підтверджено необхідність для європейських країн зменшити свою залежність від російського газу – “крок, який більше, ніж будь-який інший, завдасть удару в серце стратегічних інтересів Росії”.

Зрештою, Борис Джонсон та Джо Байден “погодилися залишатися у тісному контакті”, відслідковуючи розвиток ситуації в Україні.