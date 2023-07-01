Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що залишилися чотири основні бойові танки Leopard і "незабаром" вони будуть передані Україні.

Джерело: Aljazeera

“Ми надішлемо нову важку військову техніку дуже скоро, ще чотири танки Leopard і броньовані транспортні машини”, – сказав Санчес на пресконференції з Зеленським.

Він також повідомив про відправку в Україну мобільного польового госпіталю.