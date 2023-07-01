Джерело: Aljazeera
“Ми надішлемо нову важку військову техніку дуже скоро, ще чотири танки Leopard і броньовані транспортні машини”, – сказав Санчес на пресконференції з Зеленським.
Він також повідомив про відправку в Україну мобільного польового госпіталю.
- Цієї суботи, 1 липня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде в Україну. Символічно, що це буде у перший день головування Іспанії в Європейському Союзі.
- У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна спорядить ЗСУ ще чотири танки Leopard 2 та нову партію БТР M-113.
- У парламенті Ісландії схвалили рішення щодо передачі Україні польового шпиталю.