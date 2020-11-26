8-річний хлопчик Монті написав лист прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, у якому запитав, чи принесе Санта йому подарунки цьогоріч, оскільки у світі вирує пандемія коронавірусу. Несподівано, Джонсон відповів йому.

Про це Борис Джонсон повідомив у своєму Twitter.

Прем’єр зазначив, що отримує листи від дітей з такими запитаннями щодня. Однак він дізнався точну відповідь на це запитання у резиденції Санти.

“Я зателефонував на Північний полюс та дізнався, що Санта готовий та поспішає вирушити у дорогу, як і Рудольф та інші олені”, – написав Джонсон.

Однак він зазначив, що головний лікар Британії дозволив Санті відвідати дітлахів на Різдво, але дуже швидко та з дотриманням протиепідеміологічних правил.

“Залиште печиво та антисептик для рук – це завжди гарна ідея для того, щоб зупинити поширення вірусу. Користуйтеся ним самі, регулярно мийте руки. Це допоможе вам та вашим друзям потрапити у хороший список”, – додав Джонсон.