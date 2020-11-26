Про це Борис Джонсон повідомив у своєму Twitter.
Прем’єр зазначив, що отримує листи від дітей з такими запитаннями щодня. Однак він дізнався точну відповідь на це запитання у резиденції Санти.
“Я зателефонував на Північний полюс та дізнався, що Санта готовий та поспішає вирушити у дорогу, як і Рудольф та інші олені”, – написав Джонсон.
Однак він зазначив, що головний лікар Британії дозволив Санті відвідати дітлахів на Різдво, але дуже швидко та з дотриманням протиепідеміологічних правил.
“Залиште печиво та антисептик для рук – це завжди гарна ідея для того, щоб зупинити поширення вірусу. Користуйтеся ним самі, регулярно мийте руки. Це допоможе вам та вашим друзям потрапити у хороший список”, – додав Джонсон.
- У Франції новорічні ялинки надійдуть у продаж з п’ятниці, 20 листопада. Уряд оголосив їх предметами першої необхідності. Це означає, що їх продаж і покупка не будуть заборонені чинними в даний час правилами карантину.