Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ЗСУ залишилось звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Кіма, аби Миколаївська область перестала вважатись регіоном з активними бойовими діями, залишилось звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.

“У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює”, – повідомив він.

Очільник Миколаївщини також повідомив, що окупанти почали менше обстрілювати область і зараз місцева влада працює над відновленням деокупованих територій та регіону загалом.

“Є хороші новини щодо світла. Нам допомагають інші області, які надіслали додаткові бригади. Як ви знаєте, світло ми маємо, поки що. Робимо все, щоб воно було у нас і надалі, наша система витримає. Посилюємо охорону та систему ППО”, – додав він.

Миколаївщина, своєю чергою, допомагає з відновленням електроенергії Херсону.

“Надсилатимемо додаткові автобуси, техніку, розмінування. Вся ця справа зараз кипить”, – уточнив він.

У Миколаєві проводять прибирання та ремонт доріг, для полегшення пересування. Згодом такі відновлювальні роботи розпочнуться в інших населених пунктах області

“Також сьогодні-завтра запускаємо реєстри, що дозволять ЦНАПам повноцінно працювати. Загалом повноцінно відновлюємо регіон”, – резюмував Кім.