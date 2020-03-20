Про це розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він уточнив, що ініціатива про закриття метро належала Уряду та президенту Володимиру Зеленському.
“Це була ініціатива Кабінету Міністрів і президента. Ми пропонували ввести масочний режим і встановити тепловізори на вході до станцій, але було прийняте таке рішення”, – зазначив Поворозник.
При цьому він наголосив, що не вважає такий крок помилковим.
“Аналізуючи цю ситуацію, сьогодні я не вважаю це рішення про закриття метро помилковим. Наприклад, сьогодні (19 березня, – ред.) Лондон також закрив станції метрополітену”, – заявив чиновник.
Поворозник також прокоментував ініціативу секретаря Київської міськради Володимира Прокопіва про запуск роботи метро “з деякими обмеженнями”, зазначивши, що це неможливо.
“Насправді, це неможливо. Метрополітен – це ж не автобус, який може до обіду їздити, а після обіду не їздити. Він або працює, або не працює. Можна закрити одну чи дві станції, але в такому режимі його немає сенсу запускати. Метрополітен є одним із найнебезпечніших місць, де можна заразитися”, – повідомив Поворозник.
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