Відповідний пост Ольшанський опублікував в Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.

Ольшанський зазначив, що багато хто вже дзвонить та пише йому з проханням розповісти про програму дій Виконкому реформ, тому він коротко виклав її.

Так, за його словами, Виконком реформ має намір реалізувати такі ідеї:

Немає економіки — немає незалежності — немає країни.

Податки мають стягувати за споживання.

ПДВ (податок на додану вартість) — “зло”.

Держава нічого не робить, а тільки розподіляє.

Основа добробуту держави — підприємці.

Українці “нічим не гірші за молдован” і короткоствольна зброя — “природне право, відібране більшовиками і неповернуте українського народу”.

Продаж землі — фінальна точка процесу розпочатого в 1861 році (скасування кріпосного права).

Біткоїни — це початок революції масштабів винаходу електрики.

Мозок — апарат для передбачення майбутнього та управління ризиком.

Джерело капіталу — це “управління ризиком, а не екплуатація, як придумав Маркс”.

Простота — запорука успіху в будь-якій справі.

Довідка. Національна рада реформ — консультативно-дорадчий орган при Президентові України, який займається питаннями стратегічного планування та узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

До складу ради входять: голова парламенту, прем’єр-міністр України, перший віцепрем’єр, віцепрем’єр та інші члени Кабміну, які очолюють міністерства, секретар Ради нацбезпеки й оборони, голова Офісу Президента, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник. Також можуть входити голова Нацбанку України, голови парламентських комітетів та 4 представники громадських об’єднань.

Виконавчий комітет реформ — допоміжний орган при Президентові України, основними завданнями якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторингу реалізації реформ. Голова Комітету та його заступник є членами Нацради реформ.