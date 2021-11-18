Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, як правоохоронці запобігли замаху на вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка. Сам міністр каже, що ця подія стала для нього шоком.

Про це йшлося на брифінгу очільника МВС в четвер, 18 листопада, передає кореспондент #Букв.

Колектори й кілери: як готували замах на Лещенка

За словами міністра, в серпні поточного року правоохоронці отримали інформацію про те, що неназвана громадянка України готує замах на Лещенка. Відтоді правоохоронці вивели її на підставного кілера й документували спілкування з нею.

Під час спілкування вийшли й на основного замовника — неназваного громадянина США. Спершу ці особи замовили вбивство не Лещенка, а колектора, який мав вибивати з чинного міністра борги, як переконують у МВС — уявні.

“Було зафіксовано, що є ще один замовник, громадянин Сполучених Штатів. Він є основним замовником цього злочину. Він замовив вбивство іншого громадянина, який був колектором, йому було призначено вибивати борги з певного бізнес-партнера цього громадянина Сполучених Штатів, з яким він співпрацював у 2018 році. За вибивання боргів було взято 150 тисяч доларів, які не було повернуто цьому громадянину США. Внаслідок цього він прийняв рішення його (колектора — ред.) вбити. І власне здійснив таке замовлення”, — оголосив Монастирський. “Ця особа була імітовано викрадена, поміщена в одному з будинків під Києвом. Замовники приїхали туди, аби пересвідчитися, що було виконано замовлення”, — сказав міністра.

Надалі було імітовано вбивство цієї особи — колектора — і навіть його поховання. На брифінгу продемонстрували фото та відео спілкування замовників з жертвою перед її “вбивством”, власне “вбита” особа, її поховання. Також продемонстрували ролики, де зафільмовано реакцію згаданих осіб на виконання замовлення.

Після цього зазначені громадяни, за словами міністра, звернулися до виконавця з новим замовленням. Цього разу вирішили вбити міністра, який був партнером замовника, громадянина США, у 2018 році.

“Вони звернулися одразу про наступне замовлення. Це була особа, з якою з якою вони співпрацювали, у якої вони, власне, намагалися відібрати майно і вибити уявні борги, які були у 2018 році. Цим громадянином був Роман Лещенко. Міністр українського уряду. Ця справа була пов’язана безпосередньо з його діяльністю у 2018-му році, що обіймання ним будь-якої державної посади. Вчора ввечері відбулася зустріч замовників і, власне, того кілера, який мав реалізувати це замовлення, в ресторані. Була обговорена повністю вся оперативна ситуація цього замовлення: що, скільки. Було надано завдаток, 20 тисяч доларів”, — розповів Монастирський.

Монастирський зазначив, що за умовами замовлення громадянин США мав виїхати з країни й тільки після цього мав відбутися замах на Лещенка. На продемонстрованому відео ця особа каже:

“Я не замовляю його. Я буду не проти, якщо ви вб’єте його”.

Після того, як таке побажання замовника злочину було задокументовано, правоохоронці затримали його. Про підозру замовникам ще не повідомлено.

Що каже сам міністр?

Монастирський також заявив, що Лещенка не сповіщали про те, що на нього готується замах. Мовляв, його сповістили сьогодні напередодні брифінгу.

Лещенко в емоційному виступі на брифінгу розповів, що постійно стикається з погрозами та перебуває під охороною УДО.

“Я хочу сказати, що з 2020 року, з моменту, як я приступив до виконання обов’язків держслужбовця, а саме, до Держгеокадастру, я знаходжуся згідно указа президента під охороною Управління державної охорони. УДО забезпечує мою безпеку. Щодо мене були дуже багато погроз, щодо членів моєї родини, дітей. І цей процес — постійний”, — сказав він.

Лещенко також наголосив, що впродовж останніх двох років погрози були пов’язані з його професійною діяльністю та викриттям схем із землею.

Щодо ситуації 2018 року, Лещенко сказав, що вона є для нього “певним шоком”. Він звинуватив громадянина США в шахрайських діях щодо нього та інших аграріїв, і зазначив, що їхня суперечка розглядалася в судовому порядку.

“Маніпуляції, медійні атаки, шантаж, який здійснювався… Я жодним чином на них не реагував, тому що є правова площина для розв’язання цих питань”, — розповів Лещенко.

Що відомо про Романа Лещенка?

10 червня 2020 року Роман Лещенко став головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру). У грудні 2020 року Верховна Рада України підтримала його призначення на посаду міністра аграрної політики і продовольства.

Він народився в 1988 році в селі Пеніжкове Черкаської області, закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права.

З 2013 року Лещенко викладав в Київському національному університеті ім. Шевченка (на посаді асистента, доцента кафедри фінансового права юридичного факультету).

Він був депутатом Жашківської районної ради.

1 жовтня 2019 року Лещенка було призначено уповноваженим президента України з земельних питань.

Роман Лещенко одружений з Аллою Миколаївною Лещенко, має двох синів.

Згідно з декларацію за 2019 рік, Лещенко був власником низки аграрних компаній, що виробляють сільськогосподарську продукцію (“Прогрес”, “Прогрес-Молоко”, “Іллюмін”). Їх же можна знайти в декларації за 2021 рік, тепер ними володіє дружина Лещенка.