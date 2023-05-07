6 травня російського письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна ввели в медикаментозну кому для стабілізації стану після операції, яку він переніс через поранення, отримані під час вибуху його машини. Зараз пропагандист перебуває у свідомості.

Про це сповіщає російське пропагандистське видання “РБК”.

Як повідомляли #Букви, 6 травня, російські ЗМІ повідомили, що у Нижньому Новгороді була підірвана автівка пропагандиста Захара Прилєпіна, який на момент вибуху перебував в транспорті. Внаслідок цього водій загинув, а письменника-пропагандиста поранено.

За даними “РИА Новости“, російський пропагандист зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Він зупинився перекусити в кафе в Нижньогородській області, а коли знову вирушив, то його автомобіль вибухнув.

За попередньою інформацією, підозрювані в організації вибуху супроводжували машину пропагандиста на території Росії.

Водночас SHOT написало, що пропагандист отримав серйозні поранення ніг.

“Вибухівка була закладена під капот. Авто вибухнуло близько 10:40 і перекинулося. Воронка під машиною діаметром близько півтора метра і 0,7 метра глибиною. На місці чекають вертоліт”, – йдеться у повідомленні.

Відповідальність за підрив взяв на себе рух “Атеш“, який, за їхніми ж словами, полював за пропагандистом з початку року.

“Його дістали. Усе тільки починається для рашистів. Захар Прилєпін був поганим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось прямо як відчували. І збулося – їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а з сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні”, – йдеться у заяві руху.

Зазначається, що внаслідок підриву автомобіля Прилєпін отримав струс мозку та зазнав перелому двох ніг. Згодом виявилося, що пропагандист має важку поєднану травму. Відтак, окрім переломів ніг та струсу мозку у нього діагностували: забій легень, мінно-вибухові поранення, численні переломи та забиті місця.

На місці аварії йому надали першу медичну допомогу, а потім гелікоптером транспортували до лікарні.

Уже в медзакладі Прилєпіна прооперували та ввели у медикаментозну кому для стабілізації стану.

Сьогодні, 7 травня, губернатор Нижньогородської області повідомив, що стан пропагандиста стабілізувався.”Про стан Захара: виведений з медикаментозної коми, у свідомості, за словами лікарів, його стан стабільний, настрій бадьорий”, – написав він у Telegram, додавши, що “все добре”.

Довідка. Захар Прілєпін — співголова партії “Справедлива Росія – За правду”, письменник та ексдепутат Держдуми. У 2023 році він підписав контракт із Росгвардією та поїхав на тимчасово окуповані території України. Він ще до російської окупації добровольцем організовував так звані “гуманітарні місії”.