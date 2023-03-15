Для депортації вороги заманюють дітей із тимчасово окупованих територій до Російської Федерації на "відпочинок" або "лікування".

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

За словами віцепрем’єр-міністерки України Ірини Верещук, ворог вдається до “грубого обману довірливих людей”. Окупанти пропонують дітям “відпочинок” або “санаторне лікування” на території РФ.

Зазначено, що деякі батьки дають письмову згоду, однак потім мають проблеми. Крім того, додається, що деякі з них не можуть знайти своїх дітей. У результаті вони змушені їхати до Росії, щоб забрати їх. Як повідомляється, потім батьки не можуть повернутися в Україну.

“От уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить фашист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни. Тому закликаю наших громадян на ТОТ не бути довірливими. Не відпускайте дітей на жодні відпочинки до росії”, – пояснила Верещук.

Нагадаємо, що російський уряд керує розгалуженою мережею з десятків таборів, де утримуються тисячі українських дітей з початку повномасштабної війни проти України.

Зауважимо, у вересні минулого року стало відомо, що окупаційні адміністрації Криму посилили для школярів програму так званого “патріотичного виховання” та початковий військовий вишкіл, а також організували класні години “уроки про важливе”, де розповідають чому РФ напала на Україну та називають “подвигами” злочини російських військовослужбовців.

Також у лютому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупаційні “адміністрації” на тимчасово захоплених територіях України примушують батьків віддавати дітей в “кадети”, аби компенсувати втрати своєї армії.