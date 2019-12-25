Про це Бондаренко розповів в коментарі виданню НВ.

Він уточнив, що здивувався, коли дізнався про своє раптове звільнення.

“Передумов до звільнення не було, як і ніяких зауважень. Я впевнений, що я впорався з усіма завданнями: за 5 місяців в області позитивні показники в усіх напрямках”, – наголосив Бондаренко.

Він уточнив, що його команді вдавалося боротися навіть із контрабандою, від якої страждає Закарпаття.

Незважаючи на звільнення, Бондаренко подякував президенту Зеленському за його рішення і додав, що не коментує його, оскільки вони “люди командні”.

“Ми дуже вдячні президенту за його рішення і не коментуємо його. Ми — люди командні”, – заявив він.

Напередодні Зеленський повідомив, що вирішив відправити у відставку глав двох ОДА – Закарпатської (Бондаренка) і Львівської (Маркіяна Мальського), призначених ним влітку.

“Я прийняв рішення їх звільнити. Не тому, що вони якісь люди не досвідчені або не чисті на руку, як то кажуть, а тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату”, – аргументував своє рішення Зеленський.