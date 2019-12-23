Про це свідчить запис розмови двох людей із голосами, як у директора ДБР Романа Труби та заступника голови ОП Андрія Смирнова, опублікований у Telegram-каналі “Трубу прорвало”.

Помсту Холодницькому Смирнов обговорював із директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою, зокрема, 19 липня.

Труба запитав, хто така “курва”, на що Смирнов відповів: “Це там сучка САПівська”. Тоді керівник ДБР поцікавився, хіба ОП не може з нею розібратися.

“Ми все можемо. Ми ж не хочемо просто. А нащо просто, Рома? Вона ходить під Грановського, співпрацює з ним і третій рік стриже нападки на всіх”, – заявив Смирнов.

Труба запитав, чи не співпрацював із Грановським Холодницький. Смирнов відповів: ” Дивись, я щойно говорив із… Дивіться, ходили думки, що працював”.

Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратура була вмонтована в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.

Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.

На опублікованих записах нібито Роман Труба за вказівкою Генерального прокурора Руслана Рябошапки та голови Офісу президента Андрія Богдана дає команди пригальмувати на час візиту в Україну місії МВФ обшуки в Дніпровській міськраді, “ПриватБанку” та НБУ.

Із записів також видно, що справи проти п’ятого президента Петра Порошенка нібито контролює особисто Богдан. Окрім того, якщо вірити записам, Труба особисто возив президенту Володимиру Зеленському проєкт підозри колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

Коментуючи оприлюднену інформацію, Труба заявив, що не піде у відставку через скандальні записи розмов. Проте він ухилився від запитання, чи то його голос звучить на цих записах.

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, чи його голос на записах, директор ДБР зазначив: “Ви розумієте, що записи можуть бути скомпільовані? Моя відповідь така: голос схожий. Але чи це мій голос — я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу. Голос — схожий на голос директора ДБР Романа Труби, але якщо ми говоримо про ці події (йдеться вочевидь про суть переговорів на цих записах, – ред.), то вони не відбувалися”.