Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів подробиці зустрічі, через яку в його кабінеті відбувся обшук, а його було викликано на допит.

Про це Поворозник розповів у коментарі #Буквам.

Як повідомлялося раніше, напередодні ЗМІ з посиланням на “джерела в правоохоронних органах та СБУ” поширили інформацію про те, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нібито вимагав через посередника хабар у 125 тисяч доларів (понад 3 мільйони гривень) від представника компанії-забудовника. Сам Поворозник факт вимоги хабара заперечує.

Поворозник підтвердив, що вчора близько 17-ї години до його кабінету з метою обшуку прийшли правоохоронці.

“Десь в районі 5 години до мене прийшли співробітники СБУ. Вони зайшли в кабінет, я їх запросив, шукали документи, я їх надав. На тому усе закінчилось. Вони пробули в мене десь до пів на сьому, півтори години. Це було 10 людей з різних служб”, — сказав він.

У коментарі виданню Поворозник запевнив, що “не розуміє, в чому його звинувачують”, а також заявив, що ховати що-небудь у своєму кабінеті у нього “не було сенсу”.

Поворозник зазначив, що слідчі дії були пов’язані з візитом до його кабінету людини, яку правоохоронці підозрюють у скоєнні злочину. Візит відбувся за кілька годин до обшуків.

Чиновник відмовився інформувати про те, що було предметом розмови з затриманим, але розповів, хто ця людина.

“Вони начебто зловили його на хабарництві чи шулерстві, точно не скажу. При чому тут я? Так склалося, що до цього він був у моєму кабінеті. […] Я вам скажу, що це за особа. Ми знайомі ще зі служби в армії, ми бачимось з ним десь раз на рік. Я його останній раз бачив рік-півтора роки тому. І коли він з початку квітня кілька разів попросився на зустріч, я знайшов хвилину, щоб з ним поговорити. Ми з ним спілкувались ну від сили 5 хвилин. Я знаю його дітей, тому спитав як вони. А далі я б не хотів заглиблюватись в цю історію – хай на неї дасть відповідь слідство”, — заявив він.

Заступник голови КМДА також повідомив, що під час обшуків йому не показували рішення суду, у зв’язку з яким вони проводилися. Також він зазначив, що після обшуків його не допитували. Допит призначено на 14 годин у п’ятницю, 17 квітня.