Про це він написав у Facebook.

Микола Поворозник зазначив, що працює чесно і несе всю повноту відповідальності за дії і рішення, які на приймає на своїй посаді.

“Відповідаю перед сім’єю, перед суспільством, перед тими з ким працюю і киянами. Мені приховувати нічого, повторюю – завжди працюю чесно. Ніколи не брав хабарів, так як це суперечить моїм життєвим і професійним поглядам і принципам.

За вчорашній ситуації:

Хабарів не брав.

Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про який згадується в публікаціях.

Всі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня.

Підозра ніхто не оголошував.

Викликаний, як свідок, на допит в п’ятницю”.