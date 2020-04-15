Про це він написав у Facebook.
Микола Поворозник зазначив, що працює чесно і несе всю повноту відповідальності за дії і рішення, які на приймає на своїй посаді.
“Відповідаю перед сім’єю, перед суспільством, перед тими з ким працюю і киянами. Мені приховувати нічого, повторюю – завжди працюю чесно. Ніколи не брав хабарів, так як це суперечить моїм життєвим і професійним поглядам і принципам.
За вчорашній ситуації:
Хабарів не брав.
Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про який згадується в публікаціях.
Всі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня.
Підозра ніхто не оголошував.
Викликаний, як свідок, на допит в п’ятницю”.
А ще заступник Віталія Кличка вимагає від правоохоронних органів “розібратися з поширенням неправдивої інформації у ЗМІ”.
Учора ряд ЗМІ з посиланням “на джерела серед правоохоронців та в СБУ” написали, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у розмірі 125 тисяч доларів (понад 3 мільйони гривень) від представника компанії-забудовника.
Варто зазначити, що на сайті Служби безпеки України немає повідомлення щодо хабара Поворозника.