Відповідний указ опублікований на сайті Глави держави.

“Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, — йдеться в указі, опублікованому 25 лютого.

Що відомо про Олексія Соловйова?

Зараз Олексію Соловйову 48 років. Він закінчив Дніпропетровську державну медичну академію (лікувальна справа, 1996 рік), Запорізький державний медичний університет (загальна фармація, 2011 рік). У 2010 став кандидатом медичних наук, у 2017 — доктором медичних наук, а у 2018 — доктором фармацевтичних наук.

На сайті Фармацевтичної енциклопедії зазначається, що в 1996-1998 Соловйов працював хірургом у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова.

У 2003-2007 роках був директором Державного підприємства “Український медичний центр сертифікації”.

У 2007 році він став очільником Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення. Згідно з інформацією на сайті Кабінету Міністрів України, він був призначений на цю посаду прем’єр-міністром Віктором Януковичем. У 2008 був звільнений прем’єр-міністром Юлією Тимошенко “за одноразове грубе порушення трудових обов’язків”.

Протягом 2010-2011 років був головою Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів, головою Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

Протягом 2011-2014 років був головою Державної служби України з лікарських засобів. Він залишив цю посаду в травні 2014 року. Як повідомляло агенство “Інтерфакс Україна”, таке рішення було прийнято “за власним бажанням”.

З електронної декларації за 2018, яку Соловйов подавав як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО наприкінці 2019 року, випливає, що перед призначенням він працював у ВАТ “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”. На сайті вишу повідомляється, що Соловйов завідував кафедрою загальної та клінічної фармації.

Також в електронній декларації зазначено, що Соловйов одружений, виховує доньку Віру та сина Платона. Родина володіє 33,% часткою у квартирі в Дніпрі, квартирами в Києві площею 128 кв.м. та 63 кв.м. Також у користуванні Соловйових є 3 легкових авто (AUDI Q3, AUDI А8 та MITSUBISHI LANCER) і причіп.

Крім цього, Соловйову належать компанія ТОВ “ПІК-ФАРМ”, що спеціалізується на виробництві та продажу фармпрепаратів. Родина Соловйових зберігає на банківських рахунках майже 1,4 млн гривень, $132 тисячі та €50 тисяч.