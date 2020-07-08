Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков сам визнавав, що в справі проти Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка в Службу зовнішньої розвідки немає складу злочину.

Про це розповів в інтерв’ю телеканалу “Прямий”, виданням “Главком” і “Цензор” начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

“На певному етапі я Бабікову казав, та й він сам висловлював таку точку зору, що у справі Семочка немає складу злочину. А складу злочину немає, бо немає істотної шкоди. Тому що отримані кошти у вигляді заробітної плати не є збитками ще з 2000 року… Щодо Семочка Бабіков мені в очі казав, що там нема складу злочину. Тобто він знає це”, – наголосив Корецький.

На уточнювальне запитання, чи може він написати заяву про злочин за даним фактом, слідчий повідомив:

“На сьогодні таку заяву має писати сторона захисту (Петра Порошенка, – ред.). Тобто, якщо мене на підставі їхньої заяви покличуть як свідка, щоб дати свідчення, я, звісно, вийду і підтверджу, що, на мою думку, там складу злочину немає”.

Корецький готовий підтвердити й те, що про відсутність складу злочину у справі Семочка йому говорив Бабіков.

“Так, це його слова, очі в очі сказані мені. Я це чітко пам’ятаю”, – розповів слідчий.

Корецький також зазначив, що рішення оголосити підозру Петру Порошенку – це відповідальність генпрокурора Ірини Венедіктової.

“Нащо там повідомляли про підозру? Це питання до Венедіктової, тому що це вона як генпрокурор повідомляла про підозру експрезиденту. Вона на себе взяла всю повноту відповідальності. Їй надалі і відповідати, якщо там буде виправдальний вирок”, – заявив він.

(На відео – з 13:45)