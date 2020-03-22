Про це у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.
“Під час боротьби з епідемією, дуже важливо, щоб і лікарі, і громадяни були максимально проінформовані про те, що це за вірус, які його симптоми, як з ним потрібно боротися”, – написав він.
Геращенко наголосив, що даний посібник не є офіційним документом, схваленим Міністерством охорони здоров’я України.
За посиланням можна завантажити довідник на 69 сторінок російською та українською мовами.
- Раніше #Букви опублікували інформацію про тих, хто допомагає Україні боротися з коронавірусов. Серед них є і Джек Ма.