Фонд китайського мільярдера Джека Ма, організував видання та переклад методичних рекомендацій щодо боротьби з коронавірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.

Про це у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.

“Під час боротьби з епідемією, дуже важливо, щоб і лікарі, і громадяни були максимально проінформовані про те, що це за вірус, які його симптоми, як з ним потрібно боротися”, – написав він.

Геращенко наголосив, що даний посібник не є офіційним документом, схваленим Міністерством охорони здоров’я України.

За посиланням можна завантажити довідник на 69 сторінок російською та українською мовами.