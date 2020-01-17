Про це йдеться у статті “Операція-дискредитація: чи доб’ється Коломойський звільнення Гончарука”.
За словами одного з високопоставлених депутатів зі “Слуги народу”, Коломойському зараз важливо “просто збити Гончарука”, тому що він вважає його своїм ворогом, так само, як і МВФ.
Важливо нагадати, що Коломойський не був прихильником призначення Олексія Гончарука на посаду прем’єра. Тоді він хотів бачити на цій посаді голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва.
Такий дивний вибір тоді трактували як можливий хабар США, щоб ті не розслідували справу Коломойського. Але Зеленський зробив інший вибір, а Коломойський став покращувати відносини з оточенням Трампа за іншими каналами.
В цей же час його депутати всіляко демонстрували зневагу до Гончарука і Кабміну і до їхніх здібностей щось змінити в країні.
Що стосується скандалу з прослуховуванням, то депутати вважають, що матеріал спеціально підв’язати під скандал з високими преміями, які собі нарахували члени Кабміну.
Сьогодні, 17 січня, через скандал із прослуховуванням Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.
- В Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.
- Раніше повідомлялося, що народні депутати від “Слуги народу” закликають Службу безпеки України розслідувати появу в Мережі аудіозаписів нібито наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- Лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що оприлюднення прослуховування за участю Прем’єра Олексія Гончарука, міністрів і чиновників НБУ, застало самого прем’єра в кабінеті Володимира Зеленського.