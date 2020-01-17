Олігарх Ігор Коломойський не проти побачити на посаді прем'єра заступника голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Про це йдеться у статті “Операція-дискредитація: чи доб’ється Коломойський звільнення Гончарука”.

За словами одного з високопоставлених депутатів зі “Слуги народу”, Коломойському зараз важливо “просто збити Гончарука”, тому що він вважає його своїм ворогом, так само, як і МВФ.

Важливо нагадати, що Коломойський не був прихильником призначення Олексія Гончарука на посаду прем’єра. Тоді він хотів бачити на цій посаді голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва.

Такий дивний вибір тоді трактували як можливий хабар США, щоб ті не розслідували справу Коломойського. Але Зеленський зробив інший вибір, а Коломойський став покращувати відносини з оточенням Трампа за іншими каналами.

В цей же час його депутати всіляко демонстрували зневагу до Гончарука і Кабміну і до їхніх здібностей щось змінити в країні.

Що стосується скандалу з прослуховуванням, то депутати вважають, що матеріал спеціально підв’язати під скандал з високими преміями, які собі нарахували члени Кабміну.

Сьогодні, 17 січня, через скандал із прослуховуванням Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.