Про це повідомив у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций.

За словами голови ОДА, рішення про звільнення Свічинського було прийнято в п’ятницю, 8 травня. Причиною звільнення стало те, що Свічинський “не впорався з поставленими завданнями”, будучи відповідальним за соціальний та медичний напрямки роботи адміністрації.

“Останньою краплею стали затримки із доплатами медикам “швидкої”. Держслужбовець знав про це, але не вчинив достатніх дій, аби вирішити проблему. Працівникам нашого департаменту фінансів довелося два дні вручну проводити виплати працівникам Одеського обласного центру екстреної допомоги”, — написав Куций.

Глава ОДА зазначив, що попереджав співробітників про персональну відповідальність за затримки доплат.

“Минулого тижня я попереджав про персональну відповідальність за затримки доплат та недбале ставлення до роботи. В п’ятницю рішення було прийнято, але пан Свічинський попросив відтермінувати до вівторка, аби він отримав всі розрахунки. Ви знаєте, що я не прихильник скандалів, тому дав йому звільнитися без принижень та ганьби. Але тут, ймовірно, спрацював “передвиборчий фактор” — намагання протистояти державним структурам, роботу яких сам не зміг виконувати”, — додав він.

Нагадаємо, в середині квітня уряд перевів гроші для виплати надбавок лікарям, які лікують хворих на COVID-19. Станом на 11 травня Полтавська область була єдиним регіоном, де медикам, які контактують з хворими на COVID-19, в повному обсязі виплатили 300% надбавки.

7 травня Президент України Володимир Зеленський пригрозив головам облдержадміністрацій в регіонах, де медики не отримають надбавок у зв’язку з епідемією, звільненням та позбавленням зарплат.