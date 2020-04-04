Відповідну заяву Тимошенко зробив в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Заступник голови Офісу Президента пояснив, що закупівлі всього необхідного здійснюються або безпосередньо державою, або представниками бізнесу за підтримки держави.
“Що ми робимо з літаками… Хотілося б щоб всі розуміли, що відбувається, як ми возимо засоби захисту. Ми фактично ділимо всі засоби захисту і весь вантаж, який у нас є, на категорії. Перша — те, що ми веземо за необхідності Міністерства охорони здоров’я для усіх установ. Це і маски, і респіратори, і так далі. Друга партія — то, що везе бізнес. Соціально відповідальний бізнес, який хоче допомагати регіонам, де вони знаходяться. Ми допомагаємо цьому бізнесу літаками”, — зазначив він.
Говорячи про підтримку з боку бізнесу, Кирило Тимошенко згадав Петра Порошенка, за сприяння якого в країну було закуплено 10 тисяч захисних костюмів для медиків.
“Ось наприклад сьогодні на літаку завдяки Петру Олексійовичу [Порошенку] … Вони закупили 10 тисяч костюмів. Вони приїхали, ми допомогли літаком, вони приїхали сюди”, — сказав він.
Тимошенко подякував Порошенку за забезпечення медиків костюмами
Нічого особливого, просто заступник голови Офісу президента Зеленського подякував Порошенку за забезпечення медиків костюмами 😅
Gepostet von Букви am Freitag, 3. April 2020
Зазначимо, костюми, про які йдеться, були закуплені коштом кондитерської корпорації Roshen, засновником якої є Петро Порошенко. Корпорація планує і надалі допомагати в боротьбі з COVID-10.
“10 тисяч комплектів костюмів – це перша постача, ми розуміємо, що це не закриє потребу повністю, але це початок”, — прокоментувала директорка з розвитку соціальних проєктів Roshen Ірина Пономаренко.
- 31 березня в аеропорт “Бориспіль” прибув черговий літак з Китаю — він привіз 100 тис. ПЛР-тестів на коронавірус і засоби індивідуального захисту.
- Напередодні Петро Порошенко повідомив, що його Фонд придбав 70 тисяч захисних костюмів для медиків, їх уже передають в лікарні по всій Україні.