Відповідну заяву Тимошенко зробив в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Заступник голови Офісу Президента пояснив, що закупівлі всього необхідного здійснюються або безпосередньо державою, або представниками бізнесу за підтримки держави.

“Що ми робимо з літаками… Хотілося б щоб всі розуміли, що відбувається, як ми возимо засоби захисту. Ми фактично ділимо всі засоби захисту і весь вантаж, який у нас є, на категорії. Перша — те, що ми веземо за необхідності Міністерства охорони здоров’я для усіх установ. Це і маски, і респіратори, і так далі. Друга партія — то, що везе бізнес. Соціально відповідальний бізнес, який хоче допомагати регіонам, де вони знаходяться. Ми допомагаємо цьому бізнесу літаками”, — зазначив він.

Говорячи про підтримку з боку бізнесу, Кирило Тимошенко згадав Петра Порошенка, за сприяння якого в країну було закуплено 10 тисяч захисних костюмів для медиків.

“Ось наприклад сьогодні на літаку завдяки Петру Олексійовичу [Порошенку] … Вони закупили 10 тисяч костюмів. Вони приїхали, ми допомогли літаком, вони приїхали сюди”, — сказав він.

Тимошенко подякував Порошенку за забезпечення медиків костюмами Нічого особливого, просто заступник голови Офісу президента Зеленського подякував Порошенку за забезпечення медиків костюмами 😅 Gepostet von Букви am Freitag, 3. April 2020

Зазначимо, костюми, про які йдеться, були закуплені коштом кондитерської корпорації Roshen, засновником якої є Петро Порошенко. Корпорація планує і надалі допомагати в боротьбі з COVID-10.

“10 тисяч комплектів костюмів – це перша постача, ми розуміємо, що це не закриє потребу повністю, але це початок”, — прокоментувала директорка з розвитку соціальних проєктів Roshen Ірина Пономаренко.