Про це заявила сама Наталя Московка.

“На мій телефон подзвонив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він в ультимативній формі вимагав, щоб я забрала знімальну групу з приміщення Волинського обласного перинатального центру, куди саме збирався навідатися президент [Володимир Зеленський]. Я говорила, що знімальна група акредитована і знаходиться там абсолютно законно, хоча на той момент вже покинула територію центру, але Кирило Тимошенко заявив, що нехай знімальна група “негайно вийде чи інакше їх виведуть попід руки”. Тоді я запропонувала Кирилу Тимошенку повернути туди знімальну групу, щоб наочно продемонструвати, як він добре ставиться до журналістів. У відповідь я почула обурення і купу хамства. А в кінці він просто кинув слухавку”, – сказала Наталія Московка.

За словами директорки каналу, вся розмова була більше монологом з боку Кирила Тимошенка.

Раніше журналісти каналу “Аверс” запитали Зеленського щодо тендерів, на які скаржиться “Волиньавтодор”. Коли Володимир Зеленський почав відповідати на питання, до нього підійшов чиновник і сказав, що це провокаційне канал.

За словами журналістів, коли знімальна група була в перинатальному центрі, до них підійшли співробітники держохорони і зажадали аби вони залишили приміщення.

“Це режимний об’єкт. На цьому об’єкті у вас немає акредитації”, – заявив співробітник держохорони. Журналісти відповіли, що акредитація є.

Також журналістів не тільки телеканалу “Аверс” не пустили до замку Любарта, де Зеленський гуляв і спілкувався з ветеранами АТО.

Журналістам пояснили, що на території замку знаходиться “особиста преса президента – пресслужба Офісу”.