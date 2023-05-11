Заміна радянського герба на монументі "Батьківщина-матір" у Києві на тризуб вартуватиме 36 мільйонів гривень.

Про це розповів генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій Олександр Шимановський у коментарі виданню “Фокус”.

За його словами, 36 мільйонів гривень – це приблизна вартість будівельних та монтажних робіт. Водночас він пояснив, що виготовлення проєктної документації коштуватиме ще 2,5 мільйона гривень.

Тому до липня 2023-го в інституті мають розробити проєктну документацію на ремонт спеціального крана. У 1970-х роках за допомогою нього зводили монумент, а тепер проводитимуть роботи із заміни герба. Потім потрібно буде закупити обладнання та матеріали й почати ремонтні роботи.

За найкращого сценарію заміну герба мають завершити до Дня незалежності 2024 року.