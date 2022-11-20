Про це інформує видання The New York Times.
Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук заявив, що масштаби замінувань, здійснених по Україні російськими військами, важко уявити.
Оскільки заміновані території мають площу сучасної Австрії, він сказав, що знадобляться місяці, перш ніж можна буде говорити про відновлення електропостачання та іншої інфраструктури для повернення “повноцінного життя” на нещодавно відвойованих територіях. Але він висловив сподівання, що найближчими днями й тижнями в Херсоні можна буде відновити такі важливі послуги, як опалення та водопостачання.
Уряд України підрахував, що майже 150 тисяч квадратних кілометрів її території можуть бути всіяні наземними мінами, саморобними вибуховими пристроями та боєприпасами, що не розірвалися. За даними МВС України, наразі очищено 591 квадратний кілометр, і Сполучені Штати зобов’язалися надати 91,5 мільйона доларів США на роботи з розмінування в Україні протягом наступного року.
Оскільки Україна продовжує відвойовувати території, колись окуповані Росією, масштаб роботи продовжує зростати.
- 30% території України заміновано, відтак площа та обсяги замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.
- Камбоджа направить саперів для навчання українських фахівців.
- Канада направить до Польщі додатково ще 40 бойових інженерів та саперів для допомоги у навчанні українських військових у межах зобов’язання щодо збільшення військової допомоги Україні.
- Протягом 14 листопада в Харківській області 4 цивільних підірвалися на мінах. Троє з них — працівники залізниці.
- 11 листопада у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей.