В Україні заміновано понад 150 тисяч квадратних кілометрів території – ця площа відповідає розмірам Австрії, і вона дедалі зростає.

Про це інформує видання The New York Times.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук заявив, що масштаби замінувань, здійснених по Україні російськими військами, важко уявити.

Оскільки заміновані території мають площу сучасної Австрії, він сказав, що знадобляться місяці, перш ніж можна буде говорити про відновлення електропостачання та іншої інфраструктури для повернення “повноцінного життя” на нещодавно відвойованих територіях. Але він висловив сподівання, що найближчими днями й тижнями в Херсоні можна буде відновити такі важливі послуги, як опалення та водопостачання.

Уряд України підрахував, що майже 150 тисяч квадратних кілометрів її території можуть бути всіяні наземними мінами, саморобними вибуховими пристроями та боєприпасами, що не розірвалися. За даними МВС України, наразі очищено 591 квадратний кілометр, і Сполучені Штати зобов’язалися надати 91,5 мільйона доларів США на роботи з розмінування в Україні протягом наступного року.

Оскільки Україна продовжує відвойовувати території, колись окуповані Росією, масштаб роботи продовжує зростати.