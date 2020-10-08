У штабі кандидата в президенти Джо Байдена замість запланованих дебатів з президентом США Дональдом Трампом 15 жовтня планують провести зустріч з виборцями.

Про це повідомляє CNN.

Представник штабу Байдена Кейт Бедінгфілд заявила, що він знайде відповідне місце, щоб 15 жовтня поспілкуватися з виборцями. У Байдена очікували, що дебати з Трампом відкладуть до 22 жовтня.

У той же час в штабі Трампа заявили, що згодні перенести дебати.

“Ми згодні, що це має статися 22 жовтня і, відповідно, треті дебати повинні бути посунуті на тиждень, на 29 жовтня”, – повідомили там.

Також e штабі Трампа зазначили, що Комісія з президентських дебатів упереджена і симпатизує демократам, а також прагне не допустити очних дебатів Байдена з Трампом.