На Софіївській площі у центрі Києва новорічну ялинку прикрасили традиційним декоративним елементом у вигляді зірки.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося, 1 грудня головну ялинку замість звичної зірки оздобили величезним капелюхом.

Таке дизайнерське рішення зібрало чимало критики. Зважаючи на це 11 грудня у проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, заявили, що вирішили прибрати прикрасу у вигляді капелюха з головної ялинки країни.

Це і було зроблено напередодні дня Святого Миколая. Тепер на його місці з’явилася зірка.

Як відомо, святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня, в день Святого Миколая, о 19:00.