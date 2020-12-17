Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося, 1 грудня головну ялинку замість звичної зірки оздобили величезним капелюхом.
Таке дизайнерське рішення зібрало чимало критики. Зважаючи на це 11 грудня у проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, заявили, що вирішили прибрати прикрасу у вигляді капелюха з головної ялинки країни.
Це і було зроблено напередодні дня Святого Миколая. Тепер на його місці з’явилася зірка.
Як відомо, святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня, в день Святого Миколая, о 19:00.
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