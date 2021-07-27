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Замість Монастирського: ЦВК зареєструвала Швачка народним депутатом

У вівторок, 27 липня, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Антона Швачка народним депутатом за списком партії "Слуга народу".

Вівторок, 27 липня 2021, 17:09

Відповідне рішення ухвалили на засіданні ЦВК.

Антон Швачко пройшов до Верховної Ради, оскільки Денис Монастирський зі “Слуги народу” обійняв посаду міністра внутрішніх справ.

Фото: facebook/Anton Shvachko

“Зареєструвати народним депутатом України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Швачка Антона Олексійовича, 1992 року народження, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під №139″, – зачитала текст постанови секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

Що відомо про Антона Швачка?

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року, має вищу освіту та проживає в Сумах.

За даними руху ЧЕСНО, Швачко закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю “Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог”.

На сайті ЦВК зазначається, що під час балотування на виборах Швачко був безробітним. 

Влітку 2019 року Швачко брав участь у навчаннях “слуг народу” у Трускавці.

Фото: facebook /Anton Shvachko

У декларації за 2018 рік зазначено, що єдиним джерелом його доходу були 48 тисяч гривень від відчуження рухомого майна. Готівкою тоді ще кандидат у депутати мав 2,5 млн гривень, 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 2,8 млн гривень – на банківських рахунках. 

У 2018 році Швачко придбав квартиру у Сумах вартістю 93 тисячі гривень площею 85,2 м кв.

Станом на кінець червня цього року Швачко був головою секретаріату партії “Слуга народу” в Сумській області. Згадка про це є в Facebook-публікації депутата Сумської облради Олексія Романька, яку поширила Facebook-сторінка партійного осередку “слуг народу”.

  • Напередодні Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Сьогодні ж нардепи підтримали призначення “слуги” Дениса Монастирського на посаду очільника МВС України.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.
  • Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.
  • Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу”, очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.
Теги: народний депутат, Антон Швачко, народний депутат, ЦВК

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