Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Метою проєкту постанови є започаткування в Україні пілотного проєкту з монетизації одноразової матеріальної допомоги “Пакунок малюка” у 2020 – 2021 роках“, – зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Зокрема, проєктом пропонується:
- Запровадити цільову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень;
- Забезпечити відкриття громадянам, у яких народилася дитина, рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку у “ПриватБанку”;
- Встановити, що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині: одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль;
- Залучити до реалізації пілотного проєкту на договірних засадах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціальною карткою;
- Забезпечити цільове використання коштів грошової компенсації шляхом відслідковування;
Відповідну постанову Уряд підтримав з доопрацюванням у триденний термін.
- Раніше Міністерство соціальної політики України розширило наповнення бейбі-боксів для новонароджених.