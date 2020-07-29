Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Метою проєкту постанови є започаткування в Україні пілотного проєкту з монетизації одноразової матеріальної допомоги “Пакунок малюка” у 2020 – 2021 роках“, – зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Зокрема, проєктом пропонується:

  • Запровадити цільову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень;
  • Забезпечити відкриття громадянам, у яких народилася дитина, рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку у “ПриватБанку”;
  • Встановити, що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині: одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль;
  • Залучити до реалізації пілотного проєкту на договірних засадах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціальною карткою;
  • Забезпечити цільове використання коштів грошової компенсації шляхом відслідковування;

Відповідну постанову Уряд підтримав з доопрацюванням у триденний термін.