На саміт "Великої двадцятки" на Балі наступного тижня замість президента Володимира Путіна, РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву в російському посольстві в Індонезії.

Зазначається, що російського диктатора представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, сказала голова протоколу посольства Юлія Томська. Також Томська зауважила, що Путін ще вирішує, чи приєднається він до однієї із зустрічей онлайн.

7 листопада президент Індонезії Джоко Відодо висловив думку, що президент РФ не приїде на саміт G20. Пізніше він додав, що Путін може долучитися до зустрічі у форматі онлайн.

На саміт G20 також було запрошено президента України Володимира Зеленського – як гостя. Запрошення надав Відодо. За словами речника президента Сергія Никифорова, найімовірніше, йтиметься про онлайн-формат.

ДОВІДКА. Саміт G20 відбудеться на Балі й стане найочікуванішим багатонаціональним зібранням за останні роки. У 2022 році повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії.

Під час зустрічі будуть не тільки представники багатих демократій, а й кількох автократій. Очікується, що не всі країни будуть підтримувати Україну під час зустрічі.