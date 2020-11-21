Замість «слуги» Іванова на онлайновому комітеті голосувала невідома жінка — ЧЕСНО

Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

Днями в онлайновому форматі через сервіс Zoom відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Запис засідання опубліковано на YouTube-каналі комітету:

Під час засідання неодноразово замість нардепа Іванова голосувала невідома жінка. Це сталося шість разів, два з шести голосувань стосувалися президентського законопроєкту про всеукраїнський референдум. При цьому голова комітету Андрій Клочко підміни нібито не помітив.

Такі дії є прямим порушенням закону, наголошує координаторка руху ЧЕСНО Віта Думанська.

“Так, у сесійну залу Верховної Ради помічники голосувати не ходять. Але що ми бачимо на онлайн-комітетах? Те саме, що в місцевих радах минулого скликання. І голова комітету Андрій Клочко вдає, що не помічає неперсональне голосування. Це підриває довіру до всього законотворчого процесу і дискредитує парламентаризм”, — додала Думанська.

У ЧЕСНО зазначають, що під час переклички голова комітету Андрій Клочко, колега Іванова по фракції, зарахував нардепа як присутнього, проте він не відгукнувся і його акаунт не з’явився в сітці вікон.

При цьому півтори години Іванов не виказував свою присутність на засіданні, голова комітету констатував відсутність колеги та перепитував, чи нардеп вже з’явився.

Акаунт Іванова долучився до онлайнового засідання лише за 1 годину 20 хвилин. При цьому спершу на відео з’явилася невідома жінка, а згодом — сам нардеп.

Після цього Клочко ще кілька разів зазначив, що Іванов “не долучився”, але згодом керівниця секретаріату комітету Анжела Малюга повідомила голові, що нардеп долучився до розмови. Під кінець голосування Клочко ще раз звернувся до нардепа, і той підняв руку та заявив, що голосує.

За дві хвилини після цього Іванов залишив кімнату і більше не з’являвся перед камерою. В цей час камера нардепа показувала вікно. Утім, Клочко зарахував голос нардепа під час голосування.

Згодом перед екраном з’явилася та ж жінка, що й на початку, і від’єдналася від розмови.

Згодом Клочко телефонував комусь і просив вийти на голосування. Потім він зарахував голос Іванова, який так і не з’явився на трансляції.

Під час голосування за пакет поправок до законопроєкту про референдум Клочко зауважив, що для ухвалення потрібні голоси більшості членів комітету. Тоді акаунт Іванова знову долучився до засідання, з’явилася і зникла та ж жінка.

Коли тривало голосування щодо рекомендації парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про референдум, участь брала невідома особа, що відповідала жіночим голосом. Ймовірно, то була та ж жінка, що з’являлася в кадрі.