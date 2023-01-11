Міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив начальника генштабу Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угруповання військ. Натомість Суровікін, що раніше перебував на цій посаді, тепер його заступник.

Про це повідомили у пресслужбі міноборони РФ.

Іншими заступниками Герасимова призначено головкома Сухопутних військ генерала Олега Салюкова і заступника начальника генштабу генерал-полковника Олексія Кіма.

“Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов’язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ”, заявили в міністерстві РФ.

Через невдачі російської армії в Україні, в РФ неодноразово з’являлися чутки про можливу відставку Герасимова. Однак 18 грудня, під час першого за 10 місяців війни публічно оголошеного візиту до військового штабу, телеканали показали російського президента Володимира Путіна, що розмовляє з Шойгу, Герасимовим і Суровікіним.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Кремль може використати Герасимова, щоб перекласти на нього відповідальність.

Суровікін пробув командувачем військ три місяці, його призначили на початку жовтня. Через 10 днів він став першим російським воєначальником, якого влада вирішила показати в телеетері після початку повномасштабного вторгнення.

Російський генерал Сергій Суровікін відомий своїми жорсткими наказами під час війни у Чечні та у Сирії. Однак у ЗМІ раніше зазначали, що Суровікіну може не вистачити цієї жорстокості, аби перемогти у війні проти України.

Напередодні, зазначає BBC, стало відомо про ще одне знакове призначення. Генерал-полковник Олександр Лапін, якого також різко критикували за військові помилки, одержав посаду начальника головного штабу сухопутних військ. Саме на Лапіна Кадиров, Пригожин та деякі провоєнні блогери покладали відповідальність за невдачі російської армії на фронті, зокрема за відступ від міста Лиман на Донеччині.