Про це міністр написав у Twitter.
Білорусь офіційно звинуватила Україну у нібито підготовці удару по її території 8 жовтня.
“Замість тактичної ядерної зброї активізують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше українських сил із фронту на кордон із Білоруссю”, — написав Анушаускас.
Послу України в Мінську Ігорю Кизиму вручили дипломатичну ноту. Пізніше МЗС України заявило, що наша держава відкидає звинувачення та ніколи не зазіхала на чужі території. У МЗС назвали заяву провокативною та закликали Мінськ перестати допомогати РФ вести війну.
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно визнав, що його країна бере участь у так званій “спеціальній військовій операції” Росії в Україні. Така заява пролунала вперше з початку російського вторгнення 24 лютого.
- Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії угоди між урядом України й урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи й майно.