Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що звинувачення України з боку Мінську через нібито "підготовку нападу" має на меті відвести якомога більше сил ЗСУ до кордону з Білоруссю.

Про це міністр написав у Twitter.

Білорусь офіційно звинуватила Україну у нібито підготовці удару по її території 8 жовтня.

“Замість тактичної ядерної зброї активізують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше українських сил із фронту на кордон із Білоруссю”, — написав Анушаускас.

Послу України в Мінську Ігорю Кизиму вручили дипломатичну ноту. Пізніше МЗС України заявило, що наша держава відкидає звинувачення та ніколи не зазіхала на чужі території. У МЗС назвали заяву провокативною та закликали Мінськ перестати допомогати РФ вести війну.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно визнав, що його країна бере участь у так званій “спеціальній військовій операції” Росії в Україні. Така заява пролунала вперше з початку російського вторгнення 24 лютого.