Центральна виборча комісія в суботу, 10 жовтня, визнала обраним народним депутатом України ветерана-добровольця, режисера і актора Андрія Шараскіна.

Про це поінформували в пресслужбі ЦВК.

Шараскін стане депутатом Верховної Ради від “Голосу” замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

Так, Аліна Свідерська, яка раніше була визнана обраною народним депутатом, не отримала мандат, оскільки не подала до ЦВК необхідні документи.

Відтак, ЦВК визнала обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в нардепи у виборчому списку партії “Голос” – Андрія Шараскіна.

Шараскін народився 20 вересня 1977 року в Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенко-Карого, є керівником ТОВ “Театральна компанія Андрія Шараскіна”.

З самого початку бойових дій на Донбасі він захищав територіальну цілісність України. Бойову діяльність Шараскін закінчив у січні 2016 року.

Він отримав позивний “Богема”, перебуваючи на чолі однієї з бойових рот “Правого сектора”, а також був одним із “кіборгів” Донецького аеропорту.

У 2016 році Шараскін став заступником командувача “Української добровольчої армії”, займався суспільно-політичними питаннями.

У 2019 році Шараскін став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного форуму “Трансформація України”.

За оборону Донецького аеропорту він ушанований орденом “За мужність” III ступеня, нагороджений медаллю “Учасник антитерористичної операції”, а також отримав нагороду міністра оборони “Знак пошани”.

Андрій Шараскін був одним із тих, хто давав консультації під час зйомок фільму “Кіборги” (стрічка оповідає про українських воїнів-захисників Донецького аеропорту). Він став одним із прототипів образу командира.