В росії на тлі призупинення операцій платіжних систем Visa та Mastercard почали розробляти другий план. Банки рф відзвітували, що готують запуск карток китайської платіжної системи UnionPay.

Про це повідомляє BBC News Russian.

Наразі відомо про два російських банки, які вже почали готуватися до нового формату роботи. Зокрема “Альфа Банк” вже працює над запуском національної платіжної системи Китаю UnionPay.

Також на сайті банку “Тінькофф” з’явилося схоже повідомленні. У розділі “Запитання та відповіді” відтепер міститься інформація, що банк планує оперативно розв’язати питання з випуском карток Mir-UnionPay. Поки їх не видають, але планують налагодити їх надання оперативно.

Тим часом картки Visa та Mastercard, випущені в Росії, перестануть працювати.