Про це повідомляє BBC News Russian.
Наразі відомо про два російських банки, які вже почали готуватися до нового формату роботи. Зокрема “Альфа Банк” вже працює над запуском національної платіжної системи Китаю UnionPay.
Також на сайті банку “Тінькофф” з’явилося схоже повідомленні. У розділі “Запитання та відповіді” відтепер міститься інформація, що банк планує оперативно розв’язати питання з випуском карток Mir-UnionPay. Поки їх не видають, але планують налагодити їх надання оперативно.
Тим часом картки Visa та Mastercard, випущені в Росії, перестануть працювати.
- Нагадаємо, міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили, що припинять транзакції на території рф та не співпрацюватимуть з російськими банками.
- На тлі закону про “хибну” інформацію, який нещодавно ухвалили в Російській Федерації низка іноземних ЗМІ припиняє свою роботу на території країни.
- Також станом на 6 березня, протягом одинадцяти днів російсько-української війни ворог втратив понад 11 тисяч особового складу.
- Ще популярний американський письменник Стівен Кінг відмовився перевидаватися у рф після вторгнення російських військ на територію України.
- Американська електронна корпорація IBM повністю припиняє роботу на російському ринку після повномасштабного вторгнення в Україну.
- Американська компанія Adobe ліквідує представництво у рф через російську агресію в Україні, оскільки не хоче, аби продукти та послуги використовувалися для підтримки цієї незаконної війни.