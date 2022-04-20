Про це Паламар повідомив у новому відеозверненні.
За його словами, голова парламентської фракції “Слуга народу”, голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія та радник голови ВП Михаїл Подоляк готові зустрічатися з представниками російської делегації у Маріуполі.
“Ми спілкувалися сьогодні з вищим політичним керівництвом щодо евакуації військового гарнізону, що залишився тут. Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь своєю стрілецькою зброєю, щоб врятувати особовий склад, відданий нам, щоб евакуювати наших поранених і забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями на території, непідконтрольній РФ, ми хочемо закликати весь цивілізований світ до гарантій безпеки, а також я наголошую, що умови РФ щодо здавання зброї та здавання в полон наших захисників ми не підтримуємо”, – зазначив Паламар.
“Калина” наголосив на необхідності запровадження РФ режиму тиші та закликав зупинити бомбардування “Азовсталі”, щоб звідти могли евакуюватися цивільні жителі Маріуполя.
- Нагадаємо, внаслідок бомбардувань та обстрілів з боку російської армії маріупольський завод “Азовсталь” майже повністю знищено.
- Народний депутат Сергій Тарута заявив, що на маріупольську лікарню в районі заводу “Азовсталь” скинуто потужну бомбу.
- Також міська рада Маріуполя констатувала, що російські загарбники знищили місцевий Азовський судноремонтний завод – найстаріше підприємство Маріуполя.