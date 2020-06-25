Заступник міністра освіти Стадний подав у відставку

Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний подав у відставку.

Про це він повідомив в Facebook.

“Заява вже написав, попереду багато роботи”, – написав Стадний.

Він не назвав причину такого рішення, але подякував усім колегам, з якими працював 10 місяців в міністерстві і закликав їх не втрачати віри в можливість якісних змін.

“Я буду дуже вдячний долі, якщо випаде можливість ще раз працювати пліч-о-пліч з вами!” – написав Стадний.

Сьогодні виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.