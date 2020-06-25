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Заступник міністра освіти Стадний подав у відставку

Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний подав у відставку.

Четвер, 25 червня 2020, 21:10

Про це він повідомив в Facebook.

“Заява вже написав, попереду багато роботи”, – написав Стадний.

Він не назвав причину такого рішення, але подякував усім колегам, з якими працював 10 місяців в міністерстві і закликав їх не втрачати віри в можливість якісних змін.

“Я буду дуже вдячний долі, якщо випаде можливість ще раз працювати пліч-о-пліч з вами!” – написав Стадний.

Стадный отставка Стадный отставка

Сьогодні виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Сергій Шкарлет – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету.

Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.

Теги: відставка, заступник, Кабмін, Міносвіти

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