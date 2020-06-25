Заступник міністра освіти Стадний подав у відставку

Про це він повідомив в Facebook.
“Заява вже написав, попереду багато роботи”, – написав Стадний.
Він не назвав причину такого рішення, але подякував усім колегам, з якими працював 10 місяців в міністерстві і закликав їх не втрачати віри в можливість якісних змін.
“Я буду дуже вдячний долі, якщо випаде можливість ще раз працювати пліч-о-пліч з вами!” – написав Стадний.
Сьогодні виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.
Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.
Сергій Шкарлет – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету.
Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.
- 3 червня стало відомо, що Міністерство освіти та науки може очолити 47-річний ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет. #Букви повідомляли, що в 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- 6 червня Президент України Володимир Зеленський назвав основних кандидатів на посаду міністра освіти і науки, яка залишається вакантною з березня 2020 року. Крім Шкарлета кандидатів було двоє.