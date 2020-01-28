Заступника міністра енергетики та вугільної промисловості часів президента Януковича Ігоря Кирюшина екстрадували до України. Його заарештовано з правом на заставу.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Колишньому заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича, якого 27 січня поточного року екстрадовано з Грузії, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 45 днів із правом внесення застави у розмірі майже 6 млн гривень“, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кирюшину інкримінують привласнення, розтрату або заволодіння майном, вчинені групою в особливо великому розмірі, а також створення злочинної організації (ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255). За таке порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Як встановило слідство, Кирюшин, займаючи у 2009-2011 роках посаду заступника міністра палива та енергетики, входив до складу злочинного угруповання, яке продавало приватним компаніям скраплений газ, видобутий ВАТ “Укрнафта” (50% + 1 акція належать державній НАК “Нафтогаз України”) і ВАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать НАК “Нафтогаз України”) за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню. Насправді ж зловмисники перепродували його іншим суб’єктам господарювання. Внаслідок таких дій державним підприємствам завдано збитків у розмірі понад 2 млрд гривень.