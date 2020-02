Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA.

“Хочу повідомити, що у мене коронавірус. З учорашнього дня у мене була температура, початковий аналіз показав позитивний результат”, — сказав він.

Харірчі додав, що він вже почав лікування, і висловив надію на те, що у нього спадає температура.

Напівофіційне видання Fars розповсюдило відеозвернення чиновника.

Варто зазначити, що днем раніше Харірчі брав участь у пресконференції, метою якої було поінформувати ЗМІ про стан спалаху захворювання в країні. На відео з заходу, опублікованому журналістом Абасом Асіані видно, що заступник міністра охорони здоров’я Харірчі погано почувається — він сильно спітнів та його морозило.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC

— Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020