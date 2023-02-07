Згідно з новим дослідженням, вживання більшої кількості продуктів, які пройшли велику кількість обробок, підвищує ризик розвитку раку. Особливо, раку яєчників. Вчені вивчили перебіг захворювання у понад 197 000 людей зі ​​Сполученого Королівства, більшість з яких були жінками.

Про це повідомляє CNN.

До надмірно оброблених продуктів належать супи швидкого приготування, соуси, заморожена піца, хот-доги, сосиски, картопля фрі, газовані напої, куплене в магазині печиво, торти, цукерки, пончики, морозиво тощо.

“Ультраоброблені продукти виробляються з промислово отриманих інгредієнтів і часто містять харчові добавки для регулювання кольору, смаку, консистенції, текстури або продовження терміну зберігання. Наші тіла можуть не реагувати на ці ультраоброблені інгредієнти та добавки так, як вони реагують на свіжі та поживні мінімально оброблені продукти”, — сказала докторка Кіара Чанг, співробітниця Національного інституту досліджень охорони здоров’я у Лондоні.

Однак люди, які їдять більше ультраоброблених продуктів, також, як правило, “п’ють більше газованих напоїв і менше чаю та кави, а також менше овочів та інших продуктів, пов’язаних зі здоровим режимом харчування”, додав Дуейн Меллор, сертифікований дієтолог та старший педагог медичної школи Астон у Бірмінгемі, Велика Британія.

У дослідженні, опублікованому у вівторок у журналі eClinicalMedicine, розглядався зв’язок між вживанням ультраоброблених продуктів та 34 різними типами раку протягом 10 років.

Дослідники вивчили інформацію про харчові звички 197 426 людей, які були частиною великої біомедичної бази даних та дослідницького ресурсу. Вчені спостерігали за мешканцями з 2006 по 2010 рік.

Дослідження показало, що кількість ультраоброблених продуктів, які споживали учасники дослідження у своєму раціоні коливалась від 9,1% до 41,4%.

Потім режими харчування порівнювали з медичними документами, в яких перераховувалися як діагнози, так і смерті від раку.

Дослідження показало, що смертність від раку зросла. За кожним додатковим 10% збільшенням споживання ультраобробленої їжі ризик смерті від будь-якого раку збільшувався на 6%, тоді як ризик смерті від раку яєчників збільшувався на 30%.

Що стосується смертності від раку серед жінок, рак яєчників посідає п’яте місце, “від нього смертей більше, ніж від будь-якого іншого раку жіночої репродуктивної системи”.

Ті, хто споживає ультраоброблені харчові продукти, менш схильні до фізичної активності та частіше страждають ожирінням. Дослідження показало, що ці люди також, ймовірно, мали нижчі сімейні доходи та нижчу освіту та проживали в найбільш незаможних громадах.

Хоча нове британське дослідження не може довести причини раку, а лише його зв’язок з харчуванням, “інші доступні докази показують, що скорочення ультраоброблених продуктів у нашому раціоні може забезпечити важливі переваги для здоров’я”.