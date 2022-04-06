Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Рішення заморозити банківські активи Об’єднане Королівство ухвалило у координації зі США, які оголосили про повне блокування банку. Також потрапили вісім олігархів, а саме:

  • В’ячеслав (Моше) Кантор, найбільший акціонер компанії з виробництва добрив “Акрон”;
  • Андрій Гур’єв — наближений соратник Володимира Путіна і засновник “ФосАгро”;
  • Сергій Когогін, директор компанії “Камаз”;
  • Сергій Сергійович Іванов, президент найбільшого у світі виробника алмазів АЛРОСА;
  • Леонід Міхельсон, засновник і генеральний директор провідного російського виробника природного газу “Новатек”;
  • Андрій Акімов, генеральний директор третього за величиною російського банку “Газпромбанку”;
  • Олександр Дюков, генеральний директор третього за величиною та мажоритарної державної нафтовидобувної компанії в РФ “Газпромнефть”;
  • Борис Борисович Ротенберг, син співвласника найбільшого російського виробника газопроводу SGM.

Також Лондон заборонить зовнішні інвестиції до РФ, які становили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів у 2020 році, а також експорт ключового обладнання та каталізаторів для перероблювання.