Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на скоєні російськими солдатами воєнні злочини в Україні. Серед санкцій - замороження активів "Сбербанку" та відмова від вугілля.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Рішення заморозити банківські активи Об’єднане Королівство ухвалило у координації зі США, які оголосили про повне блокування банку. Також потрапили вісім олігархів, а саме:

В’ячеслав (Моше) Кантор, найбільший акціонер компанії з виробництва добрив “Акрон”;

Андрій Гур’єв — наближений соратник Володимира Путіна і засновник “ФосАгро”;

Сергій Когогін, директор компанії “Камаз”;

Сергій Сергійович Іванов, президент найбільшого у світі виробника алмазів АЛРОСА;

Леонід Міхельсон, засновник і генеральний директор провідного російського виробника природного газу “Новатек”;

Андрій Акімов, генеральний директор третього за величиною російського банку “Газпромбанку”;

Олександр Дюков, генеральний директор третього за величиною та мажоритарної державної нафтовидобувної компанії в РФ “Газпромнефть”;

Борис Борисович Ротенберг, син співвласника найбільшого російського виробника газопроводу SGM.

Також Лондон заборонить зовнішні інвестиції до РФ, які становили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів у 2020 році, а також експорт ключового обладнання та каталізаторів для перероблювання.