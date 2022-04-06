Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
Рішення заморозити банківські активи Об’єднане Королівство ухвалило у координації зі США, які оголосили про повне блокування банку. Також потрапили вісім олігархів, а саме:
- В’ячеслав (Моше) Кантор, найбільший акціонер компанії з виробництва добрив “Акрон”;
- Андрій Гур’єв — наближений соратник Володимира Путіна і засновник “ФосАгро”;
- Сергій Когогін, директор компанії “Камаз”;
- Сергій Сергійович Іванов, президент найбільшого у світі виробника алмазів АЛРОСА;
- Леонід Міхельсон, засновник і генеральний директор провідного російського виробника природного газу “Новатек”;
- Андрій Акімов, генеральний директор третього за величиною російського банку “Газпромбанку”;
- Олександр Дюков, генеральний директор третього за величиною та мажоритарної державної нафтовидобувної компанії в РФ “Газпромнефть”;
- Борис Борисович Ротенберг, син співвласника найбільшого російського виробника газопроводу SGM.
Також Лондон заборонить зовнішні інвестиції до РФ, які становили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів у 2020 році, а також експорт ключового обладнання та каталізаторів для перероблювання.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вживають додаткових заходів для посилення економічного тиску на РФ та особисто Путіна після жахливих знімків з українського міста Буча. 6 березня оголошено про нові санкції проти російських фінансових установ, а також деяких осіб, зокрема й дорослих доньок Путіна, а також дружини та доньки міністра закордонних справ РФ.
- Європейський союз розглядає можливість запровадження ембарго на імпорт російських нафти та газу задля посилення тиску на Кремль і припинення загарбницької війни РФ проти України.
- Ринок морського страхування Лондона додав російські порти до свого списку районів, які вважаються районами високого ризику. Наголошується, що російські води є зоною з високим ризиком піратства та тероризму.