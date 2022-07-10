Фото з заходу оприлюднили росЗМІ.
На сцені також були присутні Дмитро Харатьян, Ігор Ніколаєв, Жасмін, Тетяна Буланова та інші артисти, котрі або підтримують війну проти України, або замовчують події.
Своєю чергою, українська журналістка та телеведуча Катерина Осадча оприлюднила відео з російських пабліків.
“Повалій продовжує співати у російських містах, як ні в чому не бувало. На відео Муром”, – прокоментувала Осадча.
На фан-сторінці української співачки також з’явився допис з відео, в описі до якого йдеться про те, що прихильники артистки “багато років мріяли” аби вона взяла участь саме у цьому святі.
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- Нагадаємо, комітет гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням позбавити державних нагород – почесних звань “народний артист України” та “заслужений артист України” деяких представників естради. Зокрема йдеться про Повалій.
- Експродюсер українського співака Wellboy, хореограф та російськомовний артист з України Юрій Бардаш опублікував у сторіс Instagram відео, де порівняв Україну з нацистською Німеччиною завдяки висловам “Німеччина понад усе” та “Україна понад усе”. Згодом він видалив запис.
- Також Бардаш у тому ж інтерв’ю заявив, що українські артисти не їздять виступати в Росію, оскільки бояться осуду.