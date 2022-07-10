8 липня співачка Таїсія Повалій виступила у російському Муромі. У День сім'ї, любові та вірності українка виконала пісню "Мама-мамочка".

Фото з заходу оприлюднили росЗМІ.

На сцені також були присутні Дмитро Харатьян, Ігор Ніколаєв, Жасмін, Тетяна Буланова та інші артисти, котрі або підтримують війну проти України, або замовчують події.

Своєю чергою, українська журналістка та телеведуча Катерина Осадча оприлюднила відео з російських пабліків.

“Повалій продовжує співати у російських містах, як ні в чому не бувало. На відео Муром”, – прокоментувала Осадча.

На фан-сторінці української співачки також з’явився допис з відео, в описі до якого йдеться про те, що прихильники артистки “багато років мріяли” аби вона взяла участь саме у цьому святі.