Замовне вбивство «правої руки» Баканова: в Раді хочуть заслухати керівництво СБУ

Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронної діяльності хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, зокрема, голови спецслужби Івана Баканова, щодо справи про замовне вбивство Андрія Наумова.

Про це повідомляє видання “Лівий берег” з посиланням на депутатів-членів комітетів.

Приводом стало нещодавнє затримання полковника спецпідрозділу СБУ “Альфа” Андрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Членкиня комітету, депутатка фракції “Слуги народу” Ірина Верещук проінформувала, що Баканова хочу заслухати на комітеті після пресконференції за його участі.

“У нас є намір в рамках парламентського контролю заслухати пана Баканова. […] А вже потім (після пресконференції — ред.) будемо визначатися з датою такого заслуховування. Наразі така дата ще невизначена. Хоча на пресконференцію ми очікуємо найближчими днями. У нас ці тижні пленарні, тому зібрати комітет можна буде оперативно”, — сказала Верещук.

Депутатка додала, що на засіданні фракції 25 січня, де був присутній президент Володимир Зеленський, це питання не обговорювали.

За словами Верещук, її комітет планує запросити колег з інших комітетів.

“Є намір запросити колег-депутатів, наприклад, з правоохоронного комітету на спільне заслуховування”, — сказала вона.

Колега Верещук за комітетом, депутатка “СН” Мар’яна Безугла додала, що наразі резонансні справи в СБУ обговорювалися лише на рівні комітету.

За її словами, спілкування з керівництвом спецслужби має відбутися найближчим часом. Утім, це точно не відбудеться 27 січня, оскільки комітет сконцентрований на підготовці до розгляду в першому читанні нового законопроєкту про реформу СБУ (3196-Д), який мають розглянути в залі в четвер, 28 січня.

Безугла також підтвердила наміри залучити до обговорення правоохоронний комітет.

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат “СН” Денис Монастирський підтвердив інформацію колег про плани.

“Так. Ми говорили про таку можливість після пресконференції Баканова”, — сказав він.

Журналісти “ЛБ” зазначають, що депутати відмовилися від коментування ситуації в СБУ, наголошуючи на таємниці слідства.